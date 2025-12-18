Automobile: BNP Paribas en négociations exclusives pour racheter la filiale leasing de Mercedes-Benz

Le groupe bancaire BNP Paribas , via sa filiale de location de véhicules longue durée (LLD) Arval, a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec Mercedes-Benz pour le rachat d'Athlon, la branche leasing du constructeur automobile allemand.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"Arval formerait avec Athlon un ensemble de près de 2,3 millions de véhicules" et deviendrait ainsi "le co-leader européen de la LLD de véhicules" derrière Ayvens, contrôlé par la Société Générale, écrit BNP Paribas dans un communiqué, sans donner de montant pour cette acquisition.

Athlon est surtout présent dans la location longue durée pour les flottes de voitures d'entreprises. La société avait été acquise par le groupe Mercedes-Benz (ex-Daimler) en 2016, auprès de la banque néerlandaise Rabobank, pour 1,1 milliard d'euros.

"Cette opération s’inscrit dans la stratégie de BNP Paribas de développer ses plateformes rentables sur des marchés en croissance et d’améliorer le profil de profitabilité du groupe via des leviers de croissance ciblés", explique la banque.

La finalisation de l’acquisition à 100% d'Athlon est attendue courant 2026, conclut BNP Paribas, qui précise que le coût de l'opération a été intégré à ses objectifs de solidité financière.

En difficulté depuis plusieurs mois, Mercedes-Benz avait publié fin octobre un bénéfice net de 1,19 milliard d’euros pour le troisième trimestre, en baisse de 30,8% sur un an, son neuvième trimestre consécutif de recul.

Le groupe de Stuttgart est plombé par la chute de ses ventes, notamment en Chine et aux États-Unis, et par l’impact des droits de douane américains.