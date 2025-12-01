Tesla recule face à la chute des immatriculations en novembre sur les principaux marchés européens

1er décembre - ** Les actions du constructeur d'automobiles électriques Tesla TSLA.O glissent de 1,4 % à 424,20 $ avant le marché

** Les immatriculations mensuelles, un indicateur des ventes, pour TSLA chutent de 58% en France à 1 593 véhicules vendus, par rapport à l'année précédente

** Les immatriculations de TSLA en novembre chutent de 59% à 1 466 voitures en Suède

** Les immatriculations mensuelles de Co au Danemark chutent de 49% à 534 voitures

** Mais TSLA vend plus de voitures en Norvège en 2025 que n'importe quel autre constructeur automobile en une année complète, battant le record de ventes annuelles du pays à un mois de la fin

** Jusqu'à sa dernière clôture, TSLA a gagné ~7% depuis le début de l'année