Tesla recule face à la chute des immatriculations en novembre sur les principaux marchés européens
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions du constructeur d'automobiles électriques Tesla TSLA.O glissent de 1,4 % à 424,20 $ avant le marché

** Les immatriculations mensuelles, un indicateur des ventes, pour TSLA chutent de 58% en France à 1 593 véhicules vendus, par rapport à l'année précédente

** Les immatriculations de TSLA en novembre chutent de 59% à 1 466 voitures en Suède

** Les immatriculations mensuelles de Co au Danemark chutent de 49% à 534 voitures

** Mais TSLA vend plus de voitures en Norvège en 2025 que n'importe quel autre constructeur automobile en une année complète, battant le record de ventes annuelles du pays à un mois de la fin

** Jusqu'à sa dernière clôture, TSLA a gagné ~7% depuis le début de l'année

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
430,1500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

