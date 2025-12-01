"Identifié" et "circonscrit" : Airbus reconnaît un "problème de qualité" des panneaux métalliques de l'A320

L'A320, dans ses nombreuses variantes, est l'appareil commercial civil le plus vendu au monde.

( AFP / SERGIO YATE )

L'avionneur Airbus a reconnu lundi 1er décembre rencontrer des "problèmes de qualité" sur des panneaux métalliques produits par un de ses sous-traitants pour son monocouloir à succès A320. L'incident est "identifié" et "circonscrit", a assuré le fabricant.

Airbus "est en train d'inspecter tous les avions potentiellement affectés, tout en sachant que seule une partie d'entre eux devra faire l'objet de mesures supplémentaires", a déclaré une porte-parole de l'industriel européen à l' AFP , confirmant des informations de presse qui ont fait dévisser le cours de l'entreprise à la Bourse de Paris.

"La source du problème a été identifiée, circonscrite et tous les panneaux récemment produits sont conformes au cahier des charges", a ajouté Airbus, en soulignant que les pièces concernées étaient en "nombre limité" .

Plus tôt lundi, ces informations ont provoqué une chute brutale du cours d'Airbus, le titre de l'avionneur perdant jusqu'à plus de 10% à Paris, avant de repartir légèrement à la hausse. À 14h30 il reculait encore de 5,5% dans un marché en baisse de 0,58%.

Trois jours après un premier rappel

La révélation de ce dernier incident intervient trois jours après que le géant européen de l'aéronautique a lancé un rappel concernant là aussi l'A320 pour remplacer de toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires.

Cette mesure a été prise à la suite d'un incident fin octobre aux États-Unis : un vol de la compagnie américaine JetBlue reliant Cancun au Mexique à Newark près de New York avait dû se poser en urgence à Tampa, en Floride, après avoir brutalement piqué vers le bas.

Airbus, qui avait exhorté vendredi ses clients à "arrêter immédiatement les vols" d'environ 6.000 appareils concernés , a toutefois pu rapidement intervenir sur des milliers d'aéronefs vendredi et samedi, atténuant les craintes de perturbations de grande ampleur sur le trafic aérien mondial.

Lundi matin, Airbus a indiqué que moins de 100 appareils de la gamme A320 restaient immobilisés et qu'il travaillait avec les compagnies aériennes "pour s'assurer qu'ils peuvent être remis en service".

L'A320, dans ses nombreuses variantes, est l'appareil commercial civil le plus vendu au monde. Entré en exploitation en 1988, il avait été livré fin septembre à 12.257 exemplaires.