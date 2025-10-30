 Aller au contenu principal
Tesla rappelle près de 6 200 Cybertrucks aux États-Unis en raison d'un problème de barre lumineuse tout-terrain, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 08:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O rappelle 6.197 Cybertrucks aux Etats-Unis parce qu'une barre lumineuse détachée peut tomber et constituer un danger pour les autres véhicules, a déclaré jeudi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Tesla installera une fixation mécanique supplémentaire ou remplacera gratuitement la barre lumineuse, a indiqué la NHTSA.

Véhicules électriques

Valeurs associées

