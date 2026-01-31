Tesla persuade le tribunal suprême du Delaware de réduire les frais de justice dans le cadre du procès sur la rémunération des administrateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Hals

La Cour suprême du Delaware a donné une victoire à Tesla TSLA.O vendredi, en réduisant de plus de 100 millions de dollars les frais juridiques dus aux avocats des actionnaires qui ont poursuivi avec succès les administrateurs de la société de voitures électriques d'Elon Musk pour s'être surpayés.

Le tribunal a déclaré que Tesla devait payer 70,9 millions de dollars aux avocats qui représentaient le fonds de pension des pompiers et de la police de Détroit qui a mené l'affaire, soit 60 % de moins que les 176,1 millions de dollars accordés par un juge de la cour de chancellerie du Delaware.

La décision de vendredi indique que le juge a surévalué l'accord lors de la détermination des honoraires. Cette décision intervient à un moment où les professeurs et les avocats qui représentent les conseils d'administration des entreprises critiquent de plus en plus les frais de justice dans les tribunaux du Delaware, notamment les 267 millions de dollars accordés en 2024 dans une affaire impliquant Dell Technologies DELL.N .

L'association du barreau du Delaware prépare des recommandations à l'intention des législateurs de l'État sur d'éventuels changements. Dans l'affaire Tesla , des administrateurs, dont la présidente Robyn Denholm et James Murdoch, ont accepté de restituer à la société environ 277 millions de dollars en espèces et des millions d'options d'achat d'actions.

Les avocats des actionnaires ont évalué le règlement à 919 millions de dollars, ce qui a servi de base à leur demande d'honoraires.

Tesla était responsable de ces honoraires parce qu'elle avait bénéficié de l'accord.

Mais la Cour suprême de l'État a déclaré que les honoraires étaient gonflés parce que la valeur intrinsèque des options d'achat d'actions restituées aurait dû être exclue lors de l'évaluation de la valeur du règlement pour l'entreprise. Musk, la personne la plus riche du monde, n'a pas participé au règlement et a défendu sa rémunération record dans un autre procès .