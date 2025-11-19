Tesla obtient un permis pour un service de covoiturage en Arizona

Tesla TSLA.O a reçu un permis pour exploiter un service de covoiturage en Arizona, a déclaré mardi un régulateur de l'État, ce qui constitue une étape vers les plans du fabricant de véhicules électriques d'exploiter un service de robotaxi à conduite autonome.

Tesla a lancé cette année un service de robotaxi à Austin, au Texas, avec un moniteur de sécurité sur le siège du passager avant, suivi d'un service de covoiturage dans la baie de San Francisco avec des conducteurs humains utilisant une version de son logiciel d'autoguidage intégral.

Le directeur général Elon Musk a déclaré que l'entreprise exploiterait des robotaxis dans huit à dix zones métropolitaines d'ici la fin de l'année. Tesla souhaite à terme retirer les conducteurs et les moniteurs des véhicules.

Le permis de Transportation Network Company (TNC) délivré en Arizona permettra à Tesla d'exploiter un service similaire à Uber et de faire payer les passagers, mais ne l'autorisera pas à exploiter des véhicules sans conducteur. Dans le cadre d'un processus d'autocertification, Tesla a obtenu en septembre un permis de l'État pour tester et exploiter ses véhicules autonomes avec un conducteur de sécurité.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'entreprise avait également demandé un permis pour tester ses véhicules sans conducteur et avaitexprimé son intérêt à opérer dans la zone métropolitaine de Phoenix, a déclaré leministère des Transports de l'Arizona en juillet.

Après des années de promesses non tenues et plusieurs fermetures d'entreprises en raison de coûts élevés, de réglementations strictes et d'enquêtes fédérales, l'industrie des robotaxis a rebondi avec Tesla, GOOGL.O Waymo d'Alphabet et AMZN.O Zoox d'Amazon qui accélèrent leur expansion.

Tesla, qui a demandé l'autorisation TNC de l'Arizona le 13 novembre, a satisfait aux exigences et a reçu le permis le 17 novembre, a déclaré le ministère des Transports de l'État dans un communiqué.