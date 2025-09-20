Tesla obtient l'autorisation de tester des robotaxis autonomes en Arizona

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a reçu l'autorisation de commencer à tester des véhicules robotsaxis autonomes avec un contrôleur de sécurité en Arizona, a déclaré le département des transports de l'État dans un courriel adressé vendredi à Reuters.

Tesla avait demandé en juin un permis pour commencer les essais d'un service de covoiturage de véhicules autonomes, et prévoit maintenant de tester des robotaxis dans la région métropolitaine de Phoenix en utilisant des conducteurs de sécurité, a déclaré le département des transports de l'Arizona dans son courriel.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement quand les essais commenceraient ou combien de temps ils dureraient.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a précédemment déclaré que Tesla prévoyait de lancer un service de covoiturage autonome pour environ la moitié de la population américaine d'ici la fin de l'année.

Tesla a mis en place un petit test de son service de robotaxi dans une zone limitée d'Austin, au Texas, en juin, avec une douzaine de véhicules, un groupe sélectionné de passagers et de nombreuses restrictions, notamment un moniteur de sécurité sur le siège du passager avant.