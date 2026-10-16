Tesla obtient l'autorisation d'utiliser sa technologie de conduite autonome en Slovaquie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Slovaquie a approuvé le système « Full Self-Driving » (FSD) de Tesla TSLA.O , a annoncé vendredi l'entreprise dans un message publié sur X.

Le déploiement débutera prochainement, a-t-elle ajouté.