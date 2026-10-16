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Tesla obtient l'autorisation d'utiliser sa technologie de conduite autonome en Slovaquie
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 16:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Slovaquie a approuvé le système « Full Self-Driving » (FSD) de Tesla TSLA.O , a annoncé vendredi l'entreprise dans un message publié sur X.

Le déploiement débutera prochainement, a-t-elle ajouté.

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1 commentaire

  • 17:07

    Avec tout ce qui se passe entre l'UE et les USA, je ne comprends pas comment on peut encore acheter une tesla ou tout made in USA.

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