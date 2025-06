Tesla: nouvelle chute des immatriculations en Europe en mai information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Tesla lâche plus de 5% mercredi matin à la Bourse de New York alors que ses immatriculations de voitures neuves ont chuté d'encore 28% en mai en Europe occidentale.



Selon les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), seules 13.863 véhicules neufs ont été enregistrés sur le Vieux Continent (Union européenne plus Suisse, Islande et Norvège) le mois passé, contre 19.108 il y a un an.



Alors que les véhicules électriques représentent désormais 17% du marché européen, à comparer à 14% en mai 2024, la part de marché de Tesla a, elle, fondu de 1,8% à 1,2% d'une année sur l'autre, d'après l'ACEA.



'Il est possible que la perspective du lancement prochain de modèles plus abordables ait joué sur la demande et pénalisé les chiffres de ventes', commentent les analystes de RBC.



'Comme Tesla l'avait expliqué lors de la publication de ses résultats de premier trimestre, ces nouveaux véhicules qui arriveront dans le courant du troisième trimestre pourraient permettre d'inverser la tendance', rappelle le broker canadien.



Tesla devrait publier ses chiffres de livraisons mondiaux pour le deuxième trimestre la semaine prochaine.





Valeurs associées TESLA 325,0400 USD NASDAQ -4,53%