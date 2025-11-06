 Aller au contenu principal
Tesla-Les actionnaires approuvent le plan de rémunération proposé à Musk
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 23:15

(Actualisé avec précisions)

par Akash Sriram et Abhirup Roy

Les actionnaires de Tesla TSLA.O ont décidé jeudi d'accorder une rémunération de 878 milliards de dollars (752,87 milliards d'euros) à son directeur général Elon Musk lors de l'assemblée générale annuelle du groupe.

Ce vote est, selon les analystes, positif pour le titre Tesla, dont la valorisation est liée à la vision d'Elon Musk.

Ce résultat était largement attendu, Elon Musk étant autorisé à voter avec sa participation d'environ 15%.

Certains investisseurs importants, dont le fonds souverain norvégien et d'autres conseillers en vote, se sont cependant opposés à ce plan, le jugeant excessif.

Le conseil d'administration de Tesla avait indiqué qu'Elon Musk pourrait démissionner si ce plan de rémunération n'était pas approuvé.

Elon Musk n'avait pas participé aux votes sur les questions de rémunération lorsque la société a été constituée dans le Delaware, mais celle-ci a depuis déménagé au Texas.

Ce vote devrait également dissiper les inquiétudes des investisseurs, qui craignaient de voir l'investissement d'Elon Musk dans Tesla pâtir de ses activités politiques et de son implication dans ses autres entreprises.

Les actionnaires ayant approuvé la rémunération proposée à Elon Musk ont déclaré que ce plan bénéficierait aux actionnaires sur le long terme, le patron de Tesla devant s'assurer que l'entreprise atteigne un certain nombre d'objectif pour être payé.

Ces objectifs prévoient notamment la livraison de 20 millions de véhicules au cours des dix prochaines années et la mise en circulation d'un million de robotaxis.

Parallèlement, le cours de l'action Tesla doit progresser et atteindre de nouveaux paliers de valorisation dans les dix prochaines années. L'entreprise, actuellement valorisée à plus de 1.500 milliards de dollars, devrait ainsi atteindre des niveaux compris entre 2.000 et 8.500 milliards de dollars.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangaolore et Abhirup Roy à San Francisco ; version française Etienne Breban et Camille Raynaud; édité par Augustin Turpin)

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
445,9100 USD NASDAQ -3,50%
