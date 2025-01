Tesla : le FBI enquête après l'explosion d'un Cybertruck du constructeur à Las Vegas

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Avant la publication de ses livraisons trimestrielles de véhicules, Tesla s'adjuge 1,3% en avant-Bourse. Hier, un Cybertruck du constructeur automobile a explosé devant l'hôtel Trump International de Las Vegas, tuant son conducteur et blessant sept autres personnes. Une enquête a été ouverte par le FBI pour déterminer si l'explosion relève d'un acte de terrorisme. Parmi les principaux soutiens de Donald Trump pendant la présidentielle américaine, le directeur général de Tesla, Elon Musk, sera un conseiller du futur locataire de la Maison-Blanche.

