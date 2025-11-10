Tesla, le directeur du programme Cybertruck a annoncé son départ

(AOF) - Siddhant Awasthi, directeur du programme Cybertruck, a annoncé son départ de chez Tesla après huit ans passés au sein du groupe. Dans son message publié sur X, il a indiqué "je suis convaincu que Tesla réussira brillamment sa prochaine grande mission (surtout après la semaine dernière". Il y a quelques jours, à l’issue de l’assemblée générale annuelle, les actionnaires ont validé la rémunération d’Elon Musk, conditionnée à l’atteinte d’objectifs ambitieux.
