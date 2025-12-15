 Aller au contenu principal
Tesla : le conseil d'administration bien rémunéré
information fournie par AOF 15/12/2025 à 14:14

(AOF) - Le conseil d’administration de Tesla a gagné plus de 3 milliards de dollars grâce à des attributions d’actions qui ont dépassé largement la valeur de celles accordées à leurs homologues des plus grandes entreprises technologiques américaines, selon une analyse effectuée par Equilar pour Reuters.

