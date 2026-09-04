Tesla lance son service de VTC « Cybercab » à Austin, suscitant l'intérêt de l'agence américaine de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les registres du Texas, Tesla compte 45 véhicules « Cybercab » parmi ses 420 véhicules autonomes

* La réglementation fédérale limite les ventes de véhicules sans volant ni pédales

* Les investisseurs considèrent l'autonomie comme un élément clé alors que les concurrents chinois intensifient la pression sur le secteur des véhicules électriques

(Ajout d'informations issues de la présentation, paragraphes 3, 7 à 9)

par Chris Kirkham, Norihiko Shirouzu et Abhirup Roy

Tesla TSLA.O a annoncé jeudi proposer des trajets dans « certaines zones d’Austin, au Texas » à bord de son Cybercab biplace, un véhicule dépourvu de volant et de pédales, l’agence américaine de sécurité automobile ayant répondu qu’elle évaluait cette initiative.

Le directeur général Elon Musk a déclaré que le Cybercab était essentiel pour faire de Tesla un acteur dominant dans le domaine des véhicules sans conducteur. Ces dernières semaines, Tesla a fait la promotion de ce qu’elle a qualifié d’« événement exclusif de lancement du Cybercab » prévu jeudi à Austin, suscitant l’intérêt des investisseurs et des fans, dont certains se sont rendus au Texas pour essayer ces voitures dorées aux portes papillon.

M. Musk lui-même n’a pas assisté à l’événement, ont indiqué des participants, et les interventions des dirigeants sur les tarifs, la fabrication et la technologie n’ont duré qu’un quart d’heure environ, selon des vidéos publiées après l’événement.

Le constructeur de véhicules électriques dispose d’un service limité de robotaxis, avec un réseau de Model Y autonomes, dont certaines sont équipées d’opérateurs de sécurité humains. Sa flotte immatriculée au Texas représente moins de la moitié de celle de son concurrent Waymo, dont le service autonome utilise des voitures dotées de commandes manuelles – mais sans conducteur humain. À terme, Tesla a l’intention de faire du Cybercab, dépourvu de volant, le principal modèle de véhicule sans conducteur opérant au sein d’un réseau de robotaxis plus vaste.

Les normes fédérales de sécurité exigent généralement la présence de commandes manuelles, et l’autorité de régulation en matière de sécurité, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a manifesté son intérêt pour les activités de Tesla.

« La NHTSA est en contact avec Tesla et évalue la situation », a déclaré le porte-parole, sans donner plus de détails.

Tesla a mis à jour son site web dédié aux robotaxis, précisant que les trajets en Cybercab n’étaient disponibles que dans certains quartiers d’Austin. Tesla n’a pas précisé quand elle facturerait les trajets, bien que les dirigeants présents lors de l’événement aient décrit leur intention de recourir à une tarification dynamique, qui augmenterait en fonction de la demande, tout en promettant « une expérience de première classe au prix d’un autocar ».

Ashok Elluswamy, responsable de l’IA chez Tesla et l’un des intervenants, a déclaré que tout le monde pouvait monter à bord. « C’est ouvert à l’ensemble du public », a-t-il précisé.

Plusieurs investisseurs de Tesla et personnalités des réseaux sociaux présents à Austin se sont montrés enthousiastes quant à l’aspect et au confort du Cybercab, publiant des vidéos de leurs trajets ainsi que de l’événement, au cours duquel au moins un Cybercab partiellement assemblé était exposé.

Musk promet depuis des années que les Tesla sans conducteur sont pour très bientôt, notamment lors d’un dévoilement du Cybercab prévu en octobre 2024 dans un studio de cinéma de la région de Los Angeles, mais le déploiement des robotaxis de Tesla n’a pas atteint ses objectifs, et certains analystes ont ces derniers mois souligné une croissance plus lente que prévu.

Dans une vidéo publiée jeudi après-midi, Musk la qualifie de « première voiture spécialement conçue pour une conduite entièrement autonome sans supervision ».

UNE VALEUR DE MARCHÉ SOUTENUE PAR LES AMBITIONS EN MATIÈRE DE ROBOTAXIS

Depuis le lancement d’un projet pilote à Austin en juin 2025, Tesla a étendu son service de robotaxis à une poignée d’autres villes du Texas et de Floride.

Les analystes et les investisseurs considèrent les véhicules sans conducteur comme la clé de l’avenir de Tesla et un pilier central de sa valeur boursière de 1 400 milliards de dollars, bien supérieure à celle de tout autre constructeur automobile. L’activité principale de Tesla, celle des véhicules électriques, est confrontée à la pression de la concurrence mondiale, en particulier celle des constructeurs chinois de véhicules électriques.

Musk a déclaré que le Cybercab deviendrait à terme le véhicule le plus produit par Tesla, alimentant un réseau mondial de robotaxis et permettant aux particuliers d’ajouter ou de retirer leurs véhicules d’une flotte de VTC autonomes gérée par Tesla lorsqu’ils ne les utilisent pas. Tesla a indiqué que la production avait débuté en avril 2026, bien que Musk ait prévenu en avril que la production initiale « serait très lente ».

LES OBSTACLES RÉGLEMENTAIRES LIMITENT LE DÉPLOIEMENT

On ignore à quelle vitesse Tesla sera en mesure de déployer pleinement ces véhicules.

La réglementation fédérale limite le nombre de véhicules sans volant ni pédales qu’un constructeur peut commercialiser. Les constructeurs établis peuvent toutefois déployer un nombre illimité de ces véhicules à des fins d’essai.

En Californie, un marché clé, Tesla ne dispose pas des autorisations nécessaires pour exploiter un service de robotaxis ni pour tester des véhicules sans conducteur sans la présence d’un conducteur de sécurité capable de prendre le relais sur le siège avant.

En juillet 2025, Musk avait déclaré que le réseau de robotaxis de l’entreprise se développerait à un « rythme hyper-exponentiel » et serait accessible à la moitié de la population américaine d’ici la fin de l’année 2025.

Ces prévisions ne se sont pas concrétisées, et M. Musk ainsi que ses dirigeants ont adopté un ton plus prudent ces derniers mois, affirmant que l’entreprise adoptait une approche prudente afin d’éviter tout blessé ou décès.

DES TESTS EN CONDITIONS RÉELLES RÉVÈLENT DES LACUNES DANS LE SERVICE

Reuters a testé le service de robotaxis dans les semaines qui ont suivi les événements de Dallas et de Houston plus tôt cette année et a constaté de longs délais d'attente, voire parfois une indisponibilité totale.

À trois reprises, lorsqu’un journaliste a réussi à prendre un robotaxi à Dallas, celui-ci ne l’a pas déposé à sa destination en centre-ville, bien que celle-ci se trouve dans la zone de service annoncée par Tesla. À chaque fois, il l’a laissé à environ 15 minutes à pied de sa destination. Tesla n’a pas répondu aux demandes de commentaires concernant ces problèmes de service.

Selon les registres de l’État, Tesla comptait 420 véhicules autonomes immatriculés au Texas mercredi soir, dont 45 Cybercabs. Plus tôt dans la journée de mercredi, les registres de l’État indiquaient que Tesla avait immatriculé 314 véhicules. Waymo, la filiale d'Alphabet GOOGL.O , actuellement le leader américain des taxis sans conducteur, compte 988 véhicules immatriculés dans cet État.