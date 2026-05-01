Tesla-La reprise des ventes continue sur plusieurs marchés européens en avril

par Nick Carey

Les immatriculations de Tesla TSLA.O ont continué de remonter en France, au Danemark et aux Pays-Bas en avril, ont montré les données vendredi, mais ses concurrents chinois en pleine expansion, tels que BYD

002594.SZ , n'ont cessé de lui grignoter des parts de marché.

Les ventes du constructeur américain de véhicules électriques (VE) ont fortement rebondi en Europe après deux années consécutives à la baisse, dont une chute de près de 27% en 2025.

Les ventes de Tesla ont augmenté de près de 45% à travers l'Europe au premier trimestre. L'intérêt pour les VE neufs et d'occasion a bondi sur tout le continent depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février, qui a entraîné une hausse des prix du carburant.

Le groupe dirigé par Elon Musk a également profité de l'approbation le mois dernier par le gendarme néerlandais de l'automobile, RDW, de l'utilisation de son logiciel d'aide à la conduite, ouvrant la voie à un possible élargissement à l'ensemble de l'Union européenne.

Les immatriculations ont bondi de 102% au Danemark en avril par rapport à l'année précédente, selon le site bilstatistik.dk. Les données de la Plateforme automobile (PFA) montrent qu'elles ont également bondi de 112% en France, tandis que l'association néerlandaise BOVAG a fait état d'une hausse de 23%.

Cette reprise intervient malgré la gamme restreinte et vieillissante de Tesla, qui ne compte que deux modèles. L'entreprise n'a pas lancé de nouveau véhicule grand public depuis le Model Y en 2020.

Le groupe est également confronté à une concurrence de plus en plus intense de la part d'un nombre croissant de concurrents chinois et de constructeurs automobiles traditionnels, alors que de nouveaux modèles électriques continuent d'arriver sur le marché.

Au Danemark, Tesla a vendu moins de voitures que la start-up chinoise de véhicules électriques Xpeng 9868.HK en avril, tandis qu'aux Pays-Bas, elle a été devancée par BYD.

(Rédigé par Nick Carey, version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)