Tesla - La présidente du conseil d'administration rejette les craintes que la politique de Musk ait pesé sur les ventes de voitures, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente du conseil d'administration de Tesla TSLA.O , Robyn Denholm, a rejeté les inquiétudes selon lesquelles l'activité politique d'Elon Musk a fait baisser les ventes du constructeur de véhicules électriques, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
392,0932 USD NASDAQ +6,31%
