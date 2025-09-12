Tesla - La présidente du conseil d'administration rejette les craintes que la politique de Musk ait pesé sur les ventes de voitures, selon Bloomberg News

La présidente du conseil d'administration de Tesla TSLA.O , Robyn Denholm, a rejeté les inquiétudes selon lesquelles l'activité politique d'Elon Musk a fait baisser les ventes du constructeur de véhicules électriques, a rapporté Bloomberg News vendredi.