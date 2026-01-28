 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tesla investit 2 milliards de dollars dans xAI, la startup d'intelligence artificielle d'Elon Musk
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 23:23

Tesla a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans xAI, la société d'intelligence artificielle fondée par Elon Musk, dans le cadre d'un tour de table de 20 milliards lancé en janvier. Cet engagement a été réalisé à des conditions de marché similaires à celles des autres investisseurs, précise Tesla dans son rapport financier du quatrième trimestre. Un accord-cadre a également été signé entre les deux entités pour explorer des collaborations futures dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Fondée en 2023 au Nevada comme société à but non lucratif, xAI a rapidement changé de statut en 2024. Elle s'est fait connaître avec Grok, un agent conversationnel basé sur l'IA et intégré à la plateforme X (ex-Twitter) ainsi qu'à certains systèmes d'infodivertissement des véhicules Tesla. Cette intégration soulève des interrogations croissantes sur la responsabilité de Tesla face aux usages de cette technologie.

Grok est en effet au centre de plusieurs enquêtes réglementaires. Il est accusé d'avoir facilité la création et la diffusion de deepfakes explicites à partir de photos de personnes réelles, sans leur consentement. La Commission européenne a ouvert une procédure formelle, suivie par des autorités en Californie, Australie, Inde, Irlande, France, et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, dont certains ont suspendu le service. La finalisation de l'investissement de Tesla est attendue au premier trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.

Elon Musk
IA: Intelligence artificielle
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
431,4600 USD NASDAQ +0,13%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 28 janvier 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    La Fed gèle ses taux, se dit toujours étanche aux pressions politiques
    information fournie par AFP 29.01.2026 00:36 

    Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a dit "espérer" mercredi que la politique monétaire ne se laisserait jamais contaminée par la "politique politicienne" après que l'institution a décidé de laisser les taux d'intérêt inchangés, contre ... Lire la suite

  • Samsung fait état d'une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4
    Samsung fait état d'une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4
    information fournie par Reuters 29.01.2026 00:09 

    Samsung Electronics a déclaré que son ‍bénéfice d'exploitation avait plus que triplé pour s'établir à un ‌niveau record au quatrième trimestre, la course à l'intelligence artificielle (IA) ​ayant exacerbé la pénurie ⁠de puces et fait bondir les prix. "Le boom de ... Lire la suite

  • Microsoft signale des dépenses d'investissement record au T4
    Microsoft signale des dépenses d'investissement record au T4
    information fournie par Reuters 28.01.2026 23:53 

    Microsoft a fait état mercredi de dépenses en capital à un niveau record au quatrième trimestre et de ‍ventes légèrement supérieures aux attentes de Wall Street sur la période, ce qui a alimenté la préoccupation des investisseurs, désireux de récolter les bénéfices ... Lire la suite

  • Meta renforce ses dépenses en capital pour avancer sur la "superintelligence"
    Meta renforce ses dépenses en capital pour avancer sur la "superintelligence"
    information fournie par Reuters 28.01.2026 23:50 

    Meta a dit mercredi revoir à la hausse de 73% ses plans de dépenses d'investissement cette année afin d'avancer ‍sur la "superintelligence", alors que la maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram entend proposer aux utilisateurs une intelligence artificielle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank