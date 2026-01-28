Tesla investit 2 milliards de dollars dans xAI, la startup d'intelligence artificielle d'Elon Musk
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 23:23
Fondée en 2023 au Nevada comme société à but non lucratif, xAI a rapidement changé de statut en 2024. Elle s'est fait connaître avec Grok, un agent conversationnel basé sur l'IA et intégré à la plateforme X (ex-Twitter) ainsi qu'à certains systèmes d'infodivertissement des véhicules Tesla. Cette intégration soulève des interrogations croissantes sur la responsabilité de Tesla face aux usages de cette technologie.
Grok est en effet au centre de plusieurs enquêtes réglementaires. Il est accusé d'avoir facilité la création et la diffusion de deepfakes explicites à partir de photos de personnes réelles, sans leur consentement. La Commission européenne a ouvert une procédure formelle, suivie par des autorités en Californie, Australie, Inde, Irlande, France, et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, dont certains ont suspendu le service. La finalisation de l'investissement de Tesla est attendue au premier trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.
Valeurs associées
|431,4600 USD
|NASDAQ
|+0,13%
