Tesla grimpe après l'achat par Elon Musk de $1 md d'actions

Tesla TSLA.O grimpe en Bourse lundi après qu’un dépôt réglementaire a révélé que son patron, Elon Musk, avait acheté pour près d’un milliard de dollars (850,12 millions d'euros) d’actions du constructeur de véhicules électriques (VE).

L'opération illustre la stratégie de l'homme d'affaires américain, qui souhaite renforcer son contrôle sur Tesla afin d'atteindre ses objectifs ambitieux dans les domaines des robots-taxis, de l’IA et de la robotique, pour passer du statut de constructeur de VE à celui de puissance technologique.

Musk a déclaré avoir acheté vendredi pour 2,57 millions d’actions à un prix compris entre 372,37 et 396,54 dollars par action, selon sa déclaration.

En décembre, Elon Musk détenait environ 13% du capital, selon les données de LSEG.

Au début du mois, le conseil d'administration de Tesla a proposé un nouvel accord de rémunération pour Elon Musk, évalué à environ 1.000 milliards de dollars sur dix ans, soulignant l'engagement de Tesla envers son patron.

Tesla a récemment perdu du terrain face à son rival chinois BYD 002594.SZ et à d'autres constructeurs automobiles, dans un contexte de ralentissement de la demande de VE et de concurrence croissante sur des marchés clés.

Par ailleurs, les activités politiques très à droite d'Elon Musk, son implication dans l'administration de Donald Trump jusqu'en mai et ses liens avec le président Donald Trump ont inquiété les investisseurs et nui à la marque Tesla.

A la Bourse de New York, vers 13h58 GMT, le titre prend 5,7%.

(Reportage Kritika Lamba, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)