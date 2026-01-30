Tesla grimpe alors que les discussions sur la fusion avec SpaceX alimentent les espoirs de consolidation de l'empire Musk

Les actions de Tesla TSLA.O ont bondi de près de 5% vendredi après que des informations selon lesquelles SpaceX était en pourparlers avec les autres entreprises d'Elon Musk ont ravivé les espoirs des investisseurs que l'empire technologique du milliardaire pourrait être unifié davantage.

SpaceX est en pourparlers pour fusionner avec xAI, la startup de Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle, en vue d'une offre publique de vente à grande échelle prévue pour cette année, a rapporté Reuters jeudi. Par ailleurs, Bloomberg News a rapporté que SpaceX envisageait une fusion avec Tesla.

Bien que les entreprises de Musk soient déjà interconnectées, les investisseurs de Tesla ont longtemps plaidé en faveur d'une plus grande consolidation, espérant que le regroupement de différentes opérations sous un même toit permettrait à Musk de se concentrer davantage sur les activités du fabricant de véhicules électriques, qui vise à se transformer en un acteur de l'IA et de la robotique.

Une fusion entre Tesla, xAI et SpaceX profiterait "considérablement" aux investisseurs, a déclaré Andrew Rocco, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

"L'histoire montre qu'en fin de compte, la plupart des investisseurs de Tesla/SpaceX investissent dans le seul but de parier sur Elon Musk ... . Une entité unique permettrait d'aligner davantage son attention et ses vastes ressources sur une seule entreprise", a ajouté M. Rocco.

Elon Musk a défini des objectifs ambitieux pour Tesla, notamment rendre les véhicules autonomes accessibles à la moitié de la population américaine d'ici à la fin de 2026 et lancer la production du robot humanoïde Optimus vers la fin de l'année.

Mais comme Tesla respecte rarement les délais de livraison de Musk et que l'entrepreneur technologique est impliqué dans des affaires politiques, les actionnaires s'inquiètent.

En début de semaine, Tesla a annoncé qu'elle investirait 2 milliards de dollars dans xAI, ce qui devrait stimuler ses ambitions en matière de conduite autonome et de robots humanoïdes, à un moment où son activité principale de vente de véhicules électriques est en perte de vitesse.

Parallèlement, Elon Musk avait déjà commencé à fusionner ses entreprises – l'année dernière, xAI a racheté X pour 45 milliards de dollars, ce qui a permis à l'entreprise d'IA d'accéder aux données et à la distribution de la plateforme de médias sociaux.

Ce mois-ci, xAI a levé 20 milliards de dollars lors d'un tour de table, dépassant son objectif de 15 milliards de dollars pour une valorisation de 230 milliards de dollars. La startup d'IA a également reçu un engagement d'investissement de 2 milliards de dollars de la part de SpaceX dans le cadre d'une levée de fonds de 5 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal l'année dernière.