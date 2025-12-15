 Aller au contenu principal
Tesla et Spie signent un accord-cadre sur le stockage d'énergie
information fournie par AOF 15/12/2025 à 14:56

(AOF) - Spie et Tesla ont signé un accord-cadre portant sur la réalisation de projets de stockage d’énergie par batterie. D’une durée de trois ans renouvelable, il s’applique à l’ensemble des filiales européennes du groupe Spie disposant d’expertises pour l’installation de ce type de batteries. Il renforce en outre la coopération entre les deux entreprises à travers plusieurs projets déjà mené ou en cours en Belgique, aux Pays-Bas et en France.

Valeurs associées

SPIE
47,8800 EUR Euronext Paris +2,92%
TESLA
458,9000 USD NASDAQ -0,01%
