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Tesla en hausse grâce à des livraisons encourageantes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 15:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** L'action Tesla TSLA.O progresse de 2% à 361,20 dollars en pré-ouverture

** TSLA indique avoir livré 486.532 véhicules entre juillet et septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 456.896 véhicules, selon les données compilées par Visible Alpha

** La société ajoute avoir produit 464.391 véhicules au cours du troisième trimestre, un chiffre inférieur aux estimations qui s’élevaient à 486.761 véhicules

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 21% depuis le début de l'année

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