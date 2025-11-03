 Aller au contenu principal
Tesla en hausse avant le prochain vote clé des actionnaires
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 2,2 % à 466,32 $, atteignant leur plus haut niveau en 10 mois, lundi, avant une prochaine réunion clé des actionnaires qui pourrait déterminer le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars du directeur général Elon Musk

** L'action TSLA a atteint son plus haut niveau depuis le 18 décembre et est en passe de connaître sa deuxième séance de hausse consécutive ** TSLA tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 6 novembre. Les actionnaires seront invités à approuver le plan d'incitation controversé de Musk, que la présidente du conseil d'administration de TSLA, Robyn Denholm, a soutenu

** Plusieurs systèmes de retraite d'État, dont le bureau du contrôleur de New York et le California Public Employees' Retirement System (CalPERS), se sont opposés au plan de rémunération de Musk, tandis que d'autres, comme le conseil d'administration de la Floride, l'ont soutenu

** Parmi les 55 analystes couvrant TSLA, la note moyenne est "HOLD" tandis que le PT médian est de 415 $, selon les données de LSEG ** Pendant ce temps, les ventes de TSLA ont chuté en octobre dans un certain nombre de pays européens, y compris l'Espagne, les Pays-Bas et les marchés nordiques, dernier signe en date de ses difficultés sur le continent

** TSLA est en hausse de 15,5 % depuis le début de l'année, contre 23,5 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC

Véhicules électriques

Valeurs associées

NASDAQ Composite
23 888,83 Pts Index Ex +0,69%
TESLA
468,8595 USD NASDAQ +2,69%
