Tesla en hausse après que Musk a déclaré que l'Europe et la Chine pourraient approuver le système FSD le mois prochain

22 janvier - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 1,7 % à 438,63 $ ** Elon Musk s'attend à ce que TSLA reçoive l'approbation pour son système avancé d'assistance à la conduite autonome en Europe et en Chine d'ici le mois prochain

** Nous espérons obtenir l'approbation de la conduite autonome supervisée en Europe, avec un peu de chance le mois prochain, et peut-être un calendrier similaire pour la Chine", a déclaré Musk lors de sa première apparition au Forum économique mondial de Davos

** Les approbations constitueraient une étape importante pour TSLA qui cherche à monétiser la FSD en dehors des États-Unis.

** Les actions de TSLA ont augmenté de 11,4 % en 2025