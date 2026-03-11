 Aller au contenu principal
Rheinmetall prévoit une croissance de 40-45% de son CA en 2026
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 09:36

Inauguration de la nouvelle usine d'artillerie Rheinmetall, à Unterluess

Rheinmetall a ‌annoncé mercredi prévoir une croissance de son chiffre ​d'affaires de 40% à 45% cette année, conformément aux attentes, l'entreprise allemande se concentrant entièrement sur ses activités ​de défense afin de tirer parti de la forte demande ​en Europe.

Le groupe, qui a ⁠mis en vente ses activités automobiles civiles, se ‌concentrera désormais entièrement sur la défense, notamment en se développant dans le secteur naval ​avec l'acquisition de ‌NVL.

"Nous sommes sur la voie du ⁠succès grâce à nos acquisitions et à nos partenariats, qui nous permettront de continuer à assurer notre ⁠croissance à long ‌terme", a déclaré le président du directoire ⁠Armin Papperger.

Rheinmetall proposera un dividende de 11,50 euros ‌pour l'exercice 2025 lors de son ⁠assemblée générale annuelle en mai, contre 8,10 ⁠euros l'année précédente, ‌sur la base de ses bons résultats.

Pour 2026, la ​société prévoit un ‌chiffre d'affaires compris entre 14 et 14,5 milliards d'euros après avoir affiché ​un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros pour 2025.

Rheinmetall prévoit également une marge bénéficiaire d'exploitation ⁠d'environ 19% cette année, légèrement supérieure aux 18,5% de 2025, en tenant compte des effets de consolidation et des coûts de détention, a déclaré le groupe.

(Rédigé par Miranda Murray; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

