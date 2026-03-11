 Aller au contenu principal
Inditex: Croissance des ventes +9% au début du T1
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 09:36

Une personne portant un sac passe devant un magasin Zara sur la Plaza de Espana à Madrid

par Helen Reid

‌Inditex a fait état mercredi d'une hausse de 9% ​de ses ventes corrigées des effets de change entre le 1er février et le 8 mars, en ligne ​avec les attentes, ainsi que d'une hausse de 7% de ses ventes ​en termes corrigés des ⁠effets de change sur l'année dernière.

Les analystes visaient haut ‌et tablaient sur une croissance des ventes corrigées des effets de change de 8-12% ​entre le 1er ‌février et le 8 mars.

Ce résultat globalement ⁠conforme aux attentes pourrait malgré tout rassurer les investisseurs quant à la capacité du propriétaire de Zara à ⁠poursuivre sa croissance ‌solide malgré la fragilité de la demande ⁠sur ses principaux marchés européens et américains, et ‌alors que le conflit au Moyen-Orient a ⁠entraîné une flambée des prix du pétrole et ⁠du gaz, ‌accentuant la pression sur les ménages.

Les ventes du trimestre ​de novembre à janvier, ‌qui comprend la période cruciale du Black Friday et des achats de Noël, ​ont atteint 11,69 milliards d'euros, contre 11,2 milliards un an auparavant.

Le rythme de croissance des ⁠ventes d'Inditex s'est ralenti depuis l'explosion post-pandémique, mais sa rentabilité s'est améliorée grâce à la fermeture des magasins les moins performants et à des investissements dans la logistique.

(Rédigé par Helen Reid ; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

INDITEX
53,0000 EUR Sibe +1,73%
