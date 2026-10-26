Tesla en hausse après que Barclays a relevé sa recommandation à “surpondérer”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** L'action du constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O progresse de 2,3 % à 380,86 dollars en pré-ouverture, après que Barclays a relevé sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”.

** La société de courtage estime que l’amélioration de l’activité principale de Tesla, le tournant pris par le projet Robotaxi et la plus-value potentielle issue d’une fusion avec SpaceX offrent un rapport risque/rendement attractif pour le titre

** Elle relève son objectif de cours de 370 à 450 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 21 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Musk confirme, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de SpaceX, que des comités indépendants des conseils d’administration de Tesla et de SpaceX SPCX.O évaluent actuellement une fusion potentielle

** Les analystes de la Deutsche Bank estiment que cette dynamique pourrait constituer le principal moteur de l’action Tesla à l’avenir, ce qui devrait fixer un plancher au cours de l’action et servir essentiellement d’indicateur de la prime nécessaire pour que le vote des actionnaires soit favorable

** TSLA est resté en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours depuis début juillet

** Parmi les 48 analystes couvrant le titre, 24 recommandent “d'acheter” ou une recommandation plus forte, 22 conseillent de “conserver” et 2 de “vendre”; le cours cible médian s'établit à 422,50 dollars

** À la clôture d'hier, TSLA affichait une baisse de 17,23 % depuis le début de l'année