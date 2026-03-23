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Tesla en hausse après les projets d'Elon Musk de construire des usines de puces à Austin
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de Tesla TSLA.O ont augmenté de 4,3 % à 384,54 $

** Le directeur général Elon Musk a déclaré dimanche que le fabricant de véhicules électriques et SpaceX allaient construire deux usines de fabrication de puces électroniques à Austin, au Texas

** L'action TSLA est en voie de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 24 novembre

** L'une des usines produira des puces pour alimenter les voitures et les robots humanoïdes, tandis que l'autre sera conçue pour les centres de données de l'IA dans l'espace, a déclaré Musk dans un message sur les médias sociaux

** Le jour précédent, Musk avait annoncé son intention de construire "Terafab", un complexe de puces d'IA avancé à Austin

** Les 54 analystes qui couvrent TSLA l'évaluent en moyenne comme "hold"; leur PT médian est de 439 $ - données compilées par LSEG

** TSLA en baisse de 14,6 % depuis le début de l'année contre une baisse de 4,7 % de l'indice composite NASDAQ .IXIC

Elon Musk
Véhicules électriques

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