Tesla en hausse après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O ont augmenté de 3 % à 443 $ dans les échanges prolongés ** La société a fait état d'un chiffre d'affaires de 24,9 milliards de dollars au quatrième trimestre , contre des estimations de 24,79 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Tesla a également déclaré avoir conclu un accord pour investir environ 2 milliards de dollars dans la startup xAI de Musk

** Wall Street s'attend à ce que l'entreprise livre 1,77 million d'unités en 2026, ce qui représente une augmentation de 8,2 %, selon les données de Visible Alpha

** Les actions de Tesla ont augmenté de 11,3 % en 2025

