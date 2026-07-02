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Tesla dévoile une hausse de la production et des livraisons au deuxième trimestre
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 15:22

Tesla a publié ses chiffres de production et de ventes pour le deuxième trimestre. Ils ont révélé une légère accélération de l'activité.

Au deuxième trimestre, le constructeur de véhicules électriques a produit 451 758 voitures, et en a livré 480 126. A titre de comparaison, sur les trois mois précédents, ces données étaient respectivement de 408 386 et 358 023 unités.

Dans le détail, sur le deuxième trimestre, pour les Model 3 et Y, la production s'est élevée à 442 936 unités, pour 467 762 livraisons, loin des 394 611 voitures produites et 341 893 véhicules livrés enregistrés au premier trimestre.

Tesla a également annoncé le déploiement de 13,5GWh de systèmes de stockage d'énergie, contre 8,8 GWh trois mois plus tôt.

Le titre était attendu en hausse de 1,1% jeudi à l'ouverture de Wall Street.

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