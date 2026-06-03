Tesla déploie des robotaxis sans conducteur à Austin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a annoncé mercredi le déploiement de ses robotaxis sans conducteur dans la région métropolitaine d'Austin, au Texas, alors que le constructeur de véhicules électriques cherche à accélérer le développement de son service de VTC autonomes.

L'extension du service de robotaxis et l'adoption à plus grande échelle de son logiciel de conduite entièrement autonome – dont une version est à la base de cette technologie – sont au cœur de la stratégie de croissance de Tesla depuis qu'Elon Musk, directeur général de l'entreprise, a réorienté les priorités de la société des véhicules électriques vers l'IA et la robotique.

"Le service de robotaxis sans conducteur est désormais disponible dans toute la région métropolitaine d'Austin", a indiqué le compte officiel de Tesla dédié aux robotaxis dans un message publié sur X.

Le service est opérationnel à Austin depuis près d’un an, où les clients doivent parfois patienter plus de 30 minutes .

Selon une présentation des responsables d’Austin, Tesla dispose d’environ 50 véhicules en service dans la ville, tandis que Waymo, filiale d’Alphabet GOOGL.O , en exploite plus de 250 dans la même zone.

M. Musk a déclaré le mois dernier qu’il s’attendait à ce que les voitures entièrement autonomes, sans moniteurs de sécurité humains, se généralisent aux États-Unis plus tard cette année, après avoir déjà été introduites au Texas.

Le constructeur de véhicules électriques a annoncé en avril qu'il déployait ses robotaxis à Dallas et à Houston.