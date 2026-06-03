 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tesla déploie des robotaxis sans conducteur à Austin
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a annoncé mercredi le déploiement de ses robotaxis sans conducteur dans la région métropolitaine d'Austin, au Texas, alors que le constructeur de véhicules électriques cherche à accélérer le développement de son service de VTC autonomes.

L'extension du service de robotaxis et l'adoption à plus grande échelle de son logiciel de conduite entièrement autonome – dont une version est à la base de cette technologie – sont au cœur de la stratégie de croissance de Tesla depuis qu'Elon Musk, directeur général de l'entreprise, a réorienté les priorités de la société des véhicules électriques vers l'IA et la robotique.

"Le service de robotaxis sans conducteur est désormais disponible dans toute la région métropolitaine d'Austin", a indiqué le compte officiel de Tesla dédié aux robotaxis dans un message publié sur X.

Le service est opérationnel à Austin depuis près d’un an, où les clients doivent parfois patienter plus de 30 minutes .

Selon une présentation des responsables d’Austin, Tesla dispose d’environ 50 véhicules en service dans la ville, tandis que Waymo, filiale d’Alphabet GOOGL.O , en exploite plus de 250 dans la même zone.

M. Musk a déclaré le mois dernier qu’il s’attendait à ce que les voitures entièrement autonomes, sans moniteurs de sécurité humains, se généralisent aux États-Unis plus tard cette année, après avoir déjà été introduites au Texas.

Le constructeur de véhicules électriques a annoncé en avril qu'il déployait ses robotaxis à Dallas et à Houston.

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
360,3600 USD NASDAQ -0,41%
TESLA
423,3700 USD NASDAQ -0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
71,25 +12,92%
CAC 40
8 150,42 -0,71%
Pétrole Brent
98,01 +2,16%
SOITEC
165,7 +8,27%
VALEO
16,64 +18,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank