Tesla dépasse les attentes de livraisons grâce au rebond en Europe

Tesla a livré 486 532 véhicules au troisième trimestre, dépassant nettement les 456 896 unités attendues en moyenne par les analystes selon Visible Alpha. Le constructeur a bénéficié d'un redressement de ses ventes en Europe, qui a compensé une demande plus faible aux Etats-Unis et en Chine. Son action progresse de près de 2% à l'ouverture de Wall Street, mais reste en baisse de plus de 21% depuis le début de l'année.

Les immatriculations de Tesla dans l'Union européenne ont augmenté d'environ deux tiers sur les huit premiers mois de l'année après leur net recul de l'année précédente. En France, le Model Y est devenu la voiture la plus vendue toutes catégories confondues, tandis que les exportations de l'usine de Shanghai ont presque doublé en juillet et août. Tesla devra désormais livrer au moins 311 448 véhicules au quatrième trimestre pour éviter une troisième année consécutive de baisse de ses livraisons annuelles.

Tesla a produit 464 391 véhicules au troisième trimestre, contre 486 761 attendus par les analystes. Parallèlement, le groupe poursuit sa diversification vers l'intelligence artificielle, la conduite autonome, les robots humanoïdes et l'énergie. Son service de robotaxis fonctionne désormais sans superviseur de sécurité à bord au Texas et en Floride, tandis que le Cybercab a récemment rejoint la flotte exploitée à Austin.