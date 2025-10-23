Tesla déçoit malgré une belle hausse des revenus

(AOF) - Tesla est attendu en net repli à l’ouverture des marchés américains. Hier soir, le constructeur automobile a pourtant publié des revenus en hausse de 12%, à 28,095 milliards de dollars, contre des attentes à 26,22 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires a été notamment soutenu par la hausse des livraisons de véhicules (+7,39%) et la croissance de l’activité Production et stockage d’énergie. Parmi les éléments négatifs, le groupe évoque principalement la baisse des revenus liés aux crédits réglementaires. Parallèlement, le bénéfice net ajusté a fondu de 29%, à 1,77 milliard de dollars.

De son côté, le bénéfice dilué par action ajusté a reculé de 31%, à 0,50 dollar, là où les analystes tablaient sur 0,54 dollar.

Les investisseurs regrettent également le manque d'information concernant le déploiement des robots-taxis.

