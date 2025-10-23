 Aller au contenu principal
Tesla déçoit malgré une belle hausse des revenus
information fournie par AOF 23/10/2025 à 14:47

(AOF) - Tesla est attendu en net repli à l’ouverture des marchés américains. Hier soir, le constructeur automobile a pourtant publié des revenus en hausse de 12%, à 28,095 milliards de dollars, contre des attentes à 26,22 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires a été notamment soutenu par la hausse des livraisons de véhicules (+7,39%) et la croissance de l’activité Production et stockage d’énergie. Parmi les éléments négatifs, le groupe évoque principalement la baisse des revenus liés aux crédits réglementaires. Parallèlement, le bénéfice net ajusté a fondu de 29%, à 1,77 milliard de dollars.

De son côté, le bénéfice dilué par action ajusté a reculé de 31%, à 0,50 dollar, là où les analystes tablaient sur 0,54 dollar.

Les investisseurs regrettent également le manque d'information concernant le déploiement des robots-taxis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
421,5500 USD NASDAQ -3,97%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

