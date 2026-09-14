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Tesla crée une filiale au Vietnam, selon un document d'enregistrement
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 08:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla a créé une filiale au Vietnam, selon un document d'enregistrement commercial récemment publié, marquant ainsi son entrée officielle sur l'un des marchés des véhicules électriques connaissant la plus forte croissance en Asie du Sud-Est.

La nouvelle entité, Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company, a été enregistrée à Hô Chi Minh-Ville avec un capital social de 77,667 milliards de dongs (3 millions de dollars), selon le document examiné par Reuters.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La nouvelle société, créée le 11 septembre, est autorisée à exercer des activités de vente en gros et au détail d’automobiles, de pièces détachées automobiles, de machines et d’équipements, ainsi que des activités connexes d’importation, d’exportation et de distribution.

L’enregistrement désigne David Jon Feinstein, ressortissant américain domicilié à Austin, au Texas, comme président de la société. Isabel Ching Fan est désignée comme directrice générale, tandis que Nguyen Manh Hung occupe le poste d’adjoint à la directrice générale.

(1 dollar = 25.940 dongs)

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