Tesla bat les attentes au T3 avec un chiffre d'affaires record

Tesla TSLA.O a publié mercredi un chiffre d'affaires record au troisième trimestre, battant les attentes, dans le sillage de ventes trimestrielles sans précédent alors que les consommateurs aux Etats-Unis ont profité de primes pour les achats de véhicules électriques qui expiraient en septembre.

La prime fédérale américaine de 7.500 dollars a été un vecteur de croissance pour les ventes des constructeurs de véhicules électriques, qui se préparent désormais à un repli de la demande au cours des derniers mois de l'année.

Tesla, qui n'a pas fourni de prévisions pour l'ensemble de l'année 2025, a vu son titre reculer d'environ 2% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

"Bien que nous faisons face à une incertitude à court terme, avec des politiques commerciales, de droits de douane et financières changeantes, nous sommes focalisés sur la croissance à long-terme et la création de valeur", a dit le groupe dans un document adressé mercredi à ses actionnaires.

Sur la période juillet-septembre, la firme détenue par Elon Musk a enregistré un chiffre d'affaires de 28,1 milliards de dollars, contre un consensus qui ressortait à 26,37 milliards de dollars selon des données LSEG.

Le bénéfice trimestriel est de 50 cents par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 55 cents.

Tesla a fait état d'une marge brute de 18%, contre un consensus de 17,5%.

Un virage stratégique majeur a débuté plus tôt cette année avec le déploiement à petite échelle de "robotaxis" dans la ville texane d'Austin, illustrant l'attention portée par Tesla aux technologies de conduite autonome, comme attendu par les investisseurs.

Plusieurs versions dites "standard", moins coûteuses, des Model Y et Model 3 ont été lancées plus tôt ce mois-ci, avec l'objectif de favoriser les volumes de ventes, surtout avec l'expiration des aides à l'achat de véhicules électriques aux Etats-Unis.

(Akash Sriram à Bangalore et Abhirup Roy à San Francisco; version française Jean Terzian)