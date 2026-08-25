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Tesla augmente les prix de deux versions du Cybertruck
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 13:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2 à 6, mise à jour du code de présentation des médias)

Tesla TSLA.O a augmenté mardi de 5 000 dollars le prix de deux versions de son pick-up Cybertruck aux États-Unis.

Le Cybertruck, présenté par le directeur général Elon Musk comme un rival futuriste des pick-up des constructeurs automobiles traditionnels tels que Ford, peine à susciter l’intérêt depuis son lancement en 2023. Le véhicule a également fait l’objet de multiples rappels et a connu des problèmes de contrôle qualité, tandis que Tesla a révisé ses prix à plusieurs reprises.

Le constructeur de véhicules électriques a augmenté le prix du Cybertruck à double moteur, qui passe de 69 990 dollars à 74 990 dollars, tandis que la version à transmission intégrale coûte désormais 84 990 dollars, contre 79 990 dollars auparavant, selon son site web.

En février, l’entreprise a lancé une variante à deux moteurs plus abordable au prix de 59 990 dollars, même si Musk avait précisé que ce prix promotionnel ne serait valable que pendant 10 jours.

Tesla a également augmenté le prix du modèle haut de gamme Cyberbeast de 15 000 dollars, le portant à 114 990 dollars en août 2025, avant de revenir sur cette hausse en février de l'année suivante.

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