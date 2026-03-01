 Aller au contenu principal
Tesla augmente le prix de la variante la moins chère du Cybertruck aux États-Unis à 69 990 $
information fournie par Reuters 01/03/2026 à 09:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a augmenté dimanche le prix de sa variante la moins chère du Cybertruck, introduite aux États-Unis le mois dernier, à 69 990 $, comme l'a indiqué son site web dimanche.

Tesla a dévoilé la variante la moins chère du Cybertruck aux États-Unis le mois dernier, ce qui en fait le Cybertruck le plus abordable de la société à ce jour. Tesla avait toutefois indiqué que les prix augmenteraient après le 28 février, sans divulguer les détails de cette tarification.

