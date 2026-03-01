Après la charge de Bardella, Mélenchon en meeting à Perpignan

Le fondateur de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon le 31 janvier 2026, à Roubaix dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Riposte attendue: Jean-Luc Mélenchon est à son tour en meeting dimanche à Perpignan pour soutenir le candidat LFI aux municipales, au lendemain de la violente diatribe de Jordan Bardella contre le leader Insoumis dans la cité catalane, l'accusant d'avoir installé un "climat de violence" dans le pays.

A 24 heures d'intervalle et à 15 jours exactement du premier tour d'élections qui préfigurent l'échéance présidentielle de 2027, le Rassemblement national et LFI s'affrontent ainsi dans la plus grande ville de France gérée par le parti lepéniste. Les Insoumis veulent faire de ce meeting une "riposte antifasciste", après avoir réuni 2.000 personnes à Lyon jeudi.

Plusieurs cadres de LFI, comme Manuel Bompard, Clémence Guetté et Paul Vannier, sont également attendus à Perpignan pour soutenir le candidat du parti au premier tour des municipales du 15 mars, Mickaël Idrac, dont la liste compte notamment le soutien des Écologistes, face au maire sortant et favori, le RN Louis Aliot.

Sous le feu des critiques depuis la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, le 14 février, Jean-Luc Mélenchon doit prendre la parole alors que Jordan Bardella a appelé samedi la gauche "dite modérée, si elle existe encore dans notre pays, à rompre définitivement avec LFI" et "à refuser toute alliance de second tour".

Le président du Rassemblement National Jordan Bardella le 26 février 2026, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"A Lyon, dans les rues de France, l'extrême gauche a tué (...) non par accident, non par rixe qui aurait mal tournée, comme on a pu le lire dans certains journaux. Ce drame est le résultat d'un climat de violence méthodiquement construit et installé dans le pays par M. Mélenchon et par ses amis", a asséné le président du parti d'extrême droite devant 3.000 personnes.

"Je le dis solennellement à Jean-Luc Mélenchon: on ne peut pas prétendre incarner la République et tolérer que prospèrent autour de soi un climat d'intimidation, de menaces et de violence", a-t-il ajouté.

Assurant que "la violence n'a pas sa place en République", Jordan Bardella, le regard rivé sur 2027, a assuré qu'"avec nous, vous pouvez en être persuadé, elle ne l'aura jamais".

- "Déshonneur" -

Ces critiques du président du RN viennent s'ajouter à d'autres émanant aussi bien de la droite que de la gauche. Le leader Insoumis est accusé de vouloir installer un match avec le RN pour 2027 en radicalisant son discours, quitte à se laisser aller à des ambiguïtés sur l'antisémitisme.

L'ex-Premier ministre macroniste Gabriel Attal, qui prépare une candidature à la présidentielle, a dénoncé dimanche cette stratégie.

"Il y a un plan caché à la France insoumise et au Rassemblement national de s'alimenter les uns et les autres pour se retrouver dans un deuxième tour à l'élection présidentielle", a-t-il dit, interrogé par franceinfo-France Inter-Le Monde.

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, le 4 avril 2025, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

"Jean-Luc Mélenchon a sombré dans une dérive antisémite évidente qui n'a fait que s'accentuer mois après mois depuis le 7-Octobre" 2023, a estimé la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.

Les positions de Jean-Luc Mélenchon créent des remous chez les socialistes, où la question des alliances avec LFI va se poser au second tour des élections municipales.

La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, a demandé "une fois de plus, à la direction du Parti socialiste une rupture claire et définitive avec La France insoumise". Y compris à Toulouse, dans sa région, où une victoire de la gauche semble possible en cas d'accord PS-LFI entre les deux tours.

"Je ne gagnerai jamais au prix du déshonneur. Ce sera sans moi", a-t-elle dit à la Tribune Dimanche.

A Perpignan, Louis Aliot part grand favori, mais pourrait, en cas de réélection, être obligé de démissionner quelques mois plus tard si la justice le déclare inéligible dans le procès des assistants parlementaires du RN.