Tesla attend une décision néerlandaise sur la technologie de conduite autonome d'ici le 10 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O Europe attend une décision d'ici le 10 avril de la part de l'autorité néerlandaise des véhicules RDW sur l'approbation ou non de la technologie de conduite autonome intégrale aux Pays-Bas, a-t-elle déclaré vendredi.

Un porte-parole de RDW, qui gère les homologations pour Tesla en Europe, s'est refusé à tout commentaire. L'agence a déclaré en novembre qu'elle approuverait la technologie une fois que sa sécurité aurait été démontrée de manière convaincante.

"Nous prévoyons une éventuelle homologation dans toute l'UE au cours de l'été", a déclaré Tesla Europe dans un communiqué publié sur la plateforme de médias sociaux X.