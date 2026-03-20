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Tesla attend une décision néerlandaise sur la technologie de conduite autonome d'ici le 10 avril
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 18:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la réaction de RDW dans les paragraphes 2-4)

Tesla TSLA.O Europe attend une décision d'ici le 10 avril de la part de l'autorité néerlandaise chargée des véhicules (RDW) sur l'approbation ou non de la technologie de conduite autonome intégrale aux Pays-Bas, a déclaré Tesla vendredi.

RDW a déclaré dans une réaction qu'elle était proche d'une décision, mais n'a pas voulu confirmer la date du 10 avril.

"Tesla et RDW sont en train de franchir les dernières étapes du processus d'évaluation", a déclaré RDW dans un communiqué.

"Au cours de cette phase finale, nos inspecteurs étudient toutes les données et les résultats des tests et, une fois cette étape terminée, une décision sera prise quant à l'admissibilité du système d'aide à la conduite (connu sous le nom de) FSD Supervised."

L'agence a déclaré en novembre qu'elle n'approuverait la technologie qu'une fois que sa sécurité aurait été démontrée de manière convaincante.

"Nous prévoyons une possible approbation à l'échelle de l'UE au cours de l'été", a déclaré Tesla Europe dans un communiqué publié sur la plateforme de médias sociaux X.

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