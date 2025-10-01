 Aller au contenu principal
Tesla atteint son plus haut niveau depuis neuf mois après avoir augmenté les prix de location de ses véhicules aux États-Unis
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 18:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O ont progressé de 3 % à 458,32 $, atteignant un plus haut de neuf mois, mercredi, après que le fabricant de véhicules électriques a augmenté les prix de location pour tous les véhicules américains suite à l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 $

** TSLA est en passe de réaliser sa quatrième séance de hausse consécutive et d'atteindre son plus haut niveau depuis la fin décembre ** TSLA devrait annoncer son meilleur trimestre de l'année en termes de livraisons jeudi, grâce à l'empressement à obtenir le crédit d'impôt avant qu'il n'expire en début de semaine

** TSLA et ses rivaux ont répercuté ces crédits sur les clients par le biais d'offres de location compétitives. Les États-Unis sont le plus grand marché de TSLA

** TSLA est en hausse de 12,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 17,5 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC

Véhicules électriques

Valeurs associées

NASDAQ Composite
22 740,53 Pts Index Ex +0,36%
TESLA
458,7500 USD NASDAQ +3,15%
