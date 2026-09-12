Tesla annonce le lancement du Roadster, longtemps reporté, pour le 1er octobre

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Tesla TSLA.O a publié samedi sur son site web un compte à rebours annonçant le lancement du Roadster le 1er octobre, près d'une décennie après que le constructeur de véhicules électriques eut dévoilé pour la première fois une version de nouvelle génération de sa voiture de sport originale.

* Tesla a publié le message "Go for launch" sur la plateforme de réseaux sociaux X, accompagné d'un graphique affichant la date "10.01".

* Le site The Information avait rapporté en août que Tesla prévoyait de dévoiler un Roadster redessiné dès ce mois-là.

* L’événement pourrait inclure une démonstration d’une version en édition limitée équipée de propulseurs à gaz froid développés en collaboration avec SpaceX SPCX.O , selon l’article, la démonstration devant avoir lieu au centre d’essais de SpaceX à McGregor, au Texas.

* Tesla avait dévoilé pour la première fois le Roadster de nouvelle génération en 2017 et annoncé que les livraisons commenceraient en 2020, mais le programme a connu des retards à plusieurs reprises.

* Cette annonce intervient alors que le constructeur de véhicules électriques a commencé la semaine dernière à proposer des trajets à bord de son "Cybercab" à deux places, dépourvu de volant et de pédales, dans certaines zones d’Austin, au Texas. M. Musk a décrit ce véhicule comme un élément clé pour faire de Tesla une force dominante dans le domaine des véhicules autonomes.