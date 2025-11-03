Tesla achètera pour 2 milliards de dollars de batteries ESS à Samsung SDI sur une période de 3 ans, selon un journal

Le sud-coréen Samsung SDI

006400.KS a conclu un accord avec Tesla pour fournir plus de 3 trillions de wons (2,11 milliards de dollars) de batteries ESS (Energy Storage System) à Tesla TSLA.O sur une période de trois ans, a rapporté lundi le Korea Economic Daily.

Le journal a cité une source anonyme dans l'industrie des batteries.

Samsung SDI a déclaré que rien n'avait encore été décidé. Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (1 $ = 1 421,4800 won)