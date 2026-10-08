Tesco relève son objectif de bénéfice après une hausse au S1

Tesco TSCO.L a revu à la hausse jeudi la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice annuel, après avoir annoncé une hausse de 6,5% de son profit au premier semestre, malgré l'impact des épisodes caniculaires sur les volumes de vente dans l'ensemble du secteur.

Le distributeur britannique, qui détient 28% des parts de marché de l'alimentation au Royaume-Uni, a déclaré avoir réalisé un résultat d'exploitation ajusté de 1,783 milliard de livres sterling (2,10 milliards d'euros) pour les 26 semaines closes le 29 août, sur un chiffre d'affaires, hors TVA et carburant, en hausse de 2,0% à 33,8 milliards de livres sterling.

Les ventes à périmètre constant ont progressé de 1,5% sur le semestre dans le pays, après une hausse de 1,8% au premier trimestre.

Les données mensuelles du secteur ont montré que Tesco avait légèrement perdu des parts de marché au deuxième trimestre. Toutefois, la comparaison était biaisée par rapport à la même période l'année dernière, où les ventes à périmètre constant au Royaume-Uni avaient progressé de 4,6%, favorisées par les difficultés rencontrées par ses concurrents Marks & Spencer

MKS.L , la Co-op et Asda.

Le conflit au Moyen-Orient et son impact sur les prix de l'énergie ont également été source d'incertitude pour de nombreux ménages au cours du premier semestre.

"Si la confiance des consommateurs est restée relativement solide au cours du premier semestre, les tensions géopolitiques persistantes continuent de susciter des incertitudes", a déclaré Tesco.

La société, dont l'action a progressé de 8% depuis le début de l'année, prévoit désormais un résultat d'exploitation ajusté compris entre 3,15 et 3,3 milliards de livres sterling pour son exercice se terminant fin février 2027, contre des prévisions antérieures de 3,0 à 3,3 milliards de livres et un résultat de 3,152 milliards de livres enregistré en 2025-2026.

Avant la publication des chiffres, les analystes tablaient en moyenne sur 3,249 milliards de livres.

Tesco a également porté le montant de son programme de rachat d'actions pour l'exercice en cours de 750 millions à 950 millions de livres, ce qui, selon l'entreprise, reflète la solidité de son bilan.

(Rédigé par James Davey; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)