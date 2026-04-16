Tesco-La guerre en Iran pèse sur les perspectives de bénéfice

Tesco TSCO.L , le plus grand détaillant alimentaire britannique, a déclaré jeudi que l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient l'amenait à fournir une fourchette de prévisions de bénéfice plus large que celle initialement prévue.

Pour l'exercice 2026/27, le groupe prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 3,0 milliards et 3,3 milliards de livres sterling (3,45 milliards et 3,80 milliards d'euros), contre 3,152 milliards de livres sterling enregistrés en 2025/26, soit une hausse de 0,6% par rapport à 2024/25 et un résultat légèrement supérieur aux prévisions.

"Beaucoup dépendra de la durée du conflit et, en particulier, des implications potentielles pour les ménages britanniques et l'économie en général", a déclaré Tesco.

Avant la révision de jeudi, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice d'exploitation ajusté de 3,23 milliards de livres pour 2026/27.

Tesco a déclaré qu'il visait 500 millions de livres supplémentaires d'économies de coûts cette année afin de financer ses investissements dans son offre client.

(Rédigé par James Davey ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)