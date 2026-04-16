Tesco-La guerre en Iran pèse sur les perspectives de bénéfice

PHOTO DE FICHIER : Des clients passent devant une succursale de Tesco à Londres

Tesco, ‌le plus grand détaillant alimentaire britannique, ​a déclaré jeudi que l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient l'amenait à fournir une ​fourchette de prévisions de bénéfice plus large que celle ​initialement prévue.

Pour l'exercice 2026/27, ⁠le groupe prévoit un bénéfice d'exploitation ‌ajusté compris entre 3,0 milliards et 3,3 milliards de livres sterling (3,45 ​milliards et ‌3,80 milliards d'euros), contre 3,152 milliards ⁠de livres sterling enregistrés en 2025/26, soit une hausse de 0,6% par rapport ⁠à 2024/25 ‌et un résultat légèrement supérieur aux ⁠prévisions.

"Beaucoup dépendra de la durée du ‌conflit et, en particulier, des ⁠implications potentielles pour les ménages britanniques ⁠et l'économie ‌en général", a déclaré Tesco.

Avant la révision ​de jeudi, les ‌analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice d'exploitation ajusté de ​3,23 milliards de livres pour 2026/27.

Tesco a déclaré qu'il visait ⁠500 millions de livres supplémentaires d'économies de coûts cette année afin de financer ses investissements dans son offre client.

(Rédigé par James Davey ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)