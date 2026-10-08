Tesco encaisse, argenx décaisse

Imperial Brands confirme ses objectifs de croissance pour 2026 et lance un programme de rachat d'actions pour le plaisir des investisseurs. Tesco remplit son panier en Bourse après avoir dégagé un bénéfice opérationnel supérieur aux attentes. OPmobility, argenx et Gens Aurea sont quant à eux en chute libre.

Actions en hausse

Imperial Brands ( 3,2%) : le fabricant des cigarettes Davidoff confirme ses objectifs pour 2026, dont une croissance du bénéfice par action (BPA) dans le haut de la fourchette à un chiffre. Le groupe lance également un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de livres sterling, dont une première tranche de 750 millions débute immédiatement.

Tesco ( 3,1%) : le leader britannique de la grande distribution relève le bas de sa fourchette de prévisions annuelles, après avoir dégagé un bénéfice opérationnel ajusté de 1,783 milliard de livres sterling au premier semestre, en hausse de 6,5%. Le groupe porte également son programme de rachat d'actions prévu pour 2027 à 950 millions de livres, contre 750 millions auparavant.

Bavarian Nordic ( 3,1%) : porté par des ventes de vaccins supérieures aux attentes, le laboratoire danois relève ses prévisions pour 2026. Il vise désormais un chiffre d'affaires de 6,1 milliards de couronnes danoises, contre 5,7 milliards précédemment. Son objectif de marge d'EBITDA passe de 30% à 32%, au-dessus du consensus.

Getlink ( 2,2%) : l'exploitant du tunnel sous la Manche profite de statistiques de trafic encourageantes pour septembre. Ses navettes fret ont transporté 102 014 camions, soit une hausse de 8% sur un an, après une progression de 5% en août. Le trafic des navettes passagers augmente de 2%.

TotalEnergies ( 1,2%) : JPMorgan relève son objectif de cours sur le groupe pétrolier français de 83 à 85 euros, tout en conservant sa recommandation neutre. Parallèlement, TotalEnergies signe avec YPF un accord de fourniture de carburant d'aviation durable en Argentine, adossé à plus de 400 millions de dollars d'investissements.

Equinor ( 1%) : le groupe énergétique norvégien bénéficie d'une découverte de gaz sur le champ de Gullfaks South, dont les réserves sont estimées entre 3,3 et 10,3 millions de barils équivalent pétrole. JPMorgan relève son objectif de cours à 400 couronnes norvégiennes, mais maintient sa recommandation de sous-pondérer le titre.

Actions en baisse

OPmobility (-19,3%) : l'équipementier automobile, anciennement Plastic Omnium, plonge après avoir revu à la baisse ses objectifs pour 2026. Il vise désormais un résultat opérationnel compris entre 430 et 450 millions d'euros, contre plus de 490 millions auparavant, et annonce la suppression de 770 postes. Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 14 à 11 euros, tout en maintenant sa recommandation "conserver".

argenx (-15,5%) : le laboratoire spécialisé en immunologie décroche après l'arrêt de l'étude de phase 3 Unity, qui évaluait l'efgartigimod sous-cutané dans le traitement de la maladie de Sjögren. Un comité indépendant a recommandé l'interruption de l'essai, jugeant improbable l'atteinte de ses objectifs à l'issue d'une analyse intermédiaire.

Gens Aurea (-11,9%) : le groupe italien pâtit de la vente accélérée de titres réalisée mercredi soir par son actionnaire Mattina Holding. Ce dernier a cédé 5% du capital à 12,50 euros par action, pour un montant total de 62,5 millions d'euros. La décote accordée pour cette opération, destinée à accroître le flottant, pèse sur le titre dès l'ouverture.

Standard Life (-4,6%) : le spécialiste britannique de l'épargne-retraite recule après la cession de 52 millions de ses actions par Aberdeen Group, au prix unitaire de 8,39 livres sterling. L'opération, d'un montant brut de 436 millions de livres, ramène la participation d'Aberdeen de 10,3% à 5,2%.

BNP Paribas (-2,3%) : la banque française reste sous pression après la remontée des rendements obligataires, notamment celui de l'OAT à dix ans, qui a lourdement pénalisé le secteur bancaire européen la veille. Autonomous Research abaisse par ailleurs son objectif de cours de 120 à 118 euros, tout en maintenant sa recommandation de surperformance.

Ipsen (-1,9%) : le laboratoire biopharmaceutique cède du terrain après la révision à la baisse de l'objectif de cours de Jefferies, ramené de 135 à 130 euros. Le courtier maintient sa recommandation de sous-performance, en raison de ses inquiétudes concernant la concurrence à laquelle fait face Somatuline, l'un des médicaments les plus rentables du groupe.