Tesco-Bénéfice annuel vu dans le haut de la fourchette, hausse des ventes de Noël
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 08:45

Tesco TSCO.L , le plus grand distributeur britannique d'alimentation, a dit jeudi viser un bénéfice annuel dans le haut de sa fourchette de prévisions précédentes, après une hausse de 3,2% des ventes sous-jacentes au Royaume-Uni sur la période clé des fêtes de Noël.

Le groupe a déclaré s’attendre désormais à un résultat opérationnel ajusté, une mesure clef de son bénéfice, dans le haut d'une fourchette de 2,9 à 3,1 milliards de livres (3,34 et 3,57 milliards d'euros) annoncée en octobre. Le groupe a réalisé 3,13 milliards de livres en 2024/25.

La mise à jour de Tesco montre que le groupe continue de surperformer le marché britannique, grâce à sa stratégie axée sur la valeur, alors que la confiance des consommateurs reste faible et que l’inflation et le chômage restent élevés.

Sous la direction de Ken Murphy, directeur général depuis 2020, le groupe bénéficie également d’une stratégie visant à améliorer la qualité de ses produits, accroître l’innovation et renforcer le service client.

Les données sectorielles publiées mardi ont montré que Tesco a terminé 2025 avec une part de marché de l’épicerie britannique de 28,7%, soit 20 points de base de plus que l’année précédente et son niveau le plus élevé depuis mars 2015.

Tesco a indiqué que les ventes comparables au Royaume-Uni pour le troisième trimestre jusqu’au 22 novembre avaient augmenté de 3,9%, après une hausse de 4,6% au deuxième trimestre. La croissance a ensuite ralenti à 3,2% sur les six semaines jusqu’au 3 janvier.

Le titre Tesco a progressé de 22% au cours de la dernière année.

(Rédigé par James Davey, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TESCO
430,650 GBX LSE -4,85%
