Terrestrial Energy progresse grâce à un accord avec le ministère de l'Énergie pour un réacteur pilote à sels fondus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions du développeur de technologie nucléaire Terrestrial Energy IMSR.O augmentent de 26,5 % à 8,87 $ avant la mise sur le marché

** La société signe un accord d'autorité pour d'autres transactions (OTA) avec le ministère américain de l'Énergie (DOE) pour construire et exploiter une centrale pilote de réacteurs à sels fondus intégrés dans le cadre du projet TETRA

** La centrale est conçue pour fournir 390 mégawatts électriques (MWe) et 822 mégawatts thermiques (MWth) d'énergie propre, flexible et à faible coût pour la production d'électricité et de chaleur industrielle

** Sa conception de combustible à sels fondus à haute température permet de produire de l'électricité avec un rendement supérieur et de fournir directement de l'énergie thermique pour la fabrication, les centres de données et d'autres utilisateurs finaux de chaleur industrielle

** Les actions de la société ont baissé de 30,3 % au cours de l'année écoulée