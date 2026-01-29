La banque Lloyds annonce un bénéfice net en hausse de 6% en 2025

( AFP / JUSTIN TALLIS )

La banque britannique Lloyds a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse de 6% en 2025, à 4,757 milliards de livres (5,5 milliards d'euros), malgré une charge liée à des indemnisations attendues dans une affaire de ventes abusives de crédits automobiles.

Cette progression s'explique par une hausse globale du revenu total, qui a atteint 19,422 milliards de livres l'an passé, en hausse de 8%.

"La solidité persistante de nos performances nous place dans une excellente position pour 2026 et au-delà", se félicite le directeur général de la banque, Charlie Nunn, cité dans le communiqué.

Ces résultats sont enregistrés malgré une récente charge de 800 millions de livres provisionnée par la banque pour indemniser les clients à qui un prêt automobile a été vendu de manière abusive, portant à 1,95 milliard de livres la facture totale du groupe pour cette affaire.

Mais "le pire" semble "derrière elle" dans ce dossier, souligne Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown, pour qui "Lloyds s'impose discrètement comme l'un des opérateurs les plus avisés de la banque britannique".

"Lloyds continue d'afficher une performance solide et fiable, du type de celle qui attire de plus en plus les investisseurs internationaux", estime lui aussi Richard Hunter, analyste chez Interactive Investor.

Le gendarme britannique des marchés financiers (FCA) a proposé fin 2025 un mécanisme de remboursement d'environ 8,2 milliards de livres (9,4 milliards d'euros) dans le retentissant dossier de ventes abusives de crédits auto, qui concerne plusieurs banques.

Des millions d'acheteurs de voitures à crédit ont payé depuis 2007 sans s'en rendre compte, en plus du prix du véhicule et du prêt, une commission rétrocédée par la banque au concessionnaire, considéré comme courtier dans l'opération.

Les banques autorisaient en outre les vendeurs automobiles à ajuster le taux d'intérêt proposé aux clients. Plus il était élevé, plus la commission était importante, une pratique depuis interdite.

La Cour suprême britannique a accordé en août une victoire partielle aux établissements de crédit, estimant que les réclamations des clients à leur encontre étaient globalement "irrecevables", tout en considérant qu'une indemnisation était fondée dans certains cas particulièrement injustes.

Les banques les plus exposées ont, ces derniers mois, mis de côté des sommes considérables en prévision de leur exposition.

Le titre de Lloyds était stable à la Bourse de Londres en début de matinée.