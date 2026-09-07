TerraPower, soutenue par Bill Gates, prévoit la mise en service d'une centrale nucléaire britannique d'ici 2034

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* La Grande-Bretagne serait le premier marché de TerraPower en dehors des États-Unis

* La première centrale britannique pourrait être opérationnelle d’ici 2034

* Le coût de l'électricité devrait être inférieur à 100 livres sterling par mégawattheure

par Susanna Twidale

TerraPower, le développeur nucléaire américain soutenu par Bill Gates, prévoit que ses réacteurs Natrium commenceront à produire de l'électricité en Grande-Bretagne d'ici 2034, a déclaré son directeur général à Reuters, faisant ainsi du Royaume-Uni son premier marché hors des États-Unis.

Le Royaume-Uni soutient le développement de petits réacteurs modulaires (SMR) afin de renforcer sa sécurité énergétique et d’atteindre ses objectifs climatiques. Il a ainsi lancé cette année un « cadre pour le nucléaire avancé » destiné à soutenir les projets financés par le secteur privé.

Chris Levesque, président-directeur général de TerraPower, a déclaré que les progrès réalisés sur le premier réacteur Natrium de l'entreprise, dont l'achèvement est prévu en 2031, montraient que “la production d'électricité nucléaire au Royaume-Uni à partir de Natrium d'ici 2034 est tout à fait possible”.

Cette technologie a satisfait aux exigences réglementaires aux États-Unis, où la première centrale est en cours de construction dans le Wyoming, et fait actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre du processus britannique d’évaluation de conception générique (GDA).

Chaque réacteur Natrium refroidi au sodium produit 345 mégawatts d’électricité de base et intègre un système de stockage capable d’augmenter la puissance de sortie à 500 MW pendant plus de cinq heures. Les réacteurs fonctionnent à l’uranium hautement enrichi à faible teneur (HALEU).

La Grande-Bretagne et les États-Unis construisent tous deux des usines destinées à produire ce combustible, qui n’était auparavant disponible dans le commerce qu’en provenance de Russie.

M. Levesque a déclaré que l’électricité produite par les centrales Natrium serait compétitive par rapport à d’autres technologies à faible émission de carbone, y compris les projets combinant énergie solaire et batteries, à un coût inférieur à 100 £ (135,32 $) par mégawattheure.

TerraPower n’a pas encore choisi de site pour son premier projet au Royaume-Uni, mais a indiqué que sa filiale britannique serait probablement implantée à Liverpool, dans le nord-ouest de l’Angleterre, à proximité de l’autorité de sûreté nucléaire du pays.

Aux États-Unis, l’entreprise a conclu un accord avec le géant technologique Meta META.O pour développer jusqu’à huit réacteurs. M. Levesque a déclaré que TerraPower pourrait rechercher des partenariats similaires en Grande-Bretagne.

(1 dollar = 0,7390 livre sterling)